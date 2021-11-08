Підвищення вартості проїзду у громадському транспорті столиці з наступного року стало вимушеним кроком.
Дивися повний текст Кличко пояснив різке підвищення вартості проїзду.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 17 лис, 2021 11:09
Кличко пояснив різке підвищення вартості проїзду
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Кличко пояснив різке підвищення вартості проїзду.
Додано: Сер 17 лис, 2021 11:09
После того, как они перестали людей пускать в транспорт, этого следовало ожидать.
Додано: Сер 17 лис, 2021 11:31
Re: Кличко пояснив різке підвищення вартості проїзду
Я за него больше голосовать не буду.
Додано: Сер 17 лис, 2021 12:12
А зачем вы за него проголосовали в прошлый раз?
Я был уверен что на второй срок он не пройдет. Но как говорится про наших соседей, только я переведу на наш лад - Умом наш Киев не понять -
Или западных в Киев на пмж понаехало дофига, или город свихнулся напрочь.
Додано: Сер 17 лис, 2021 16:01
"Все остальные крупные города приняли и ввели его раньше" - что он курит?!
В каком еще из городов Украины проезд по 20 гривен? Или он Варшаву с Парижем в украинские города записал?
Так проездные даже в Варшаве сильно дешевле!
Додано: Сер 17 лис, 2021 18:34
Так речь про повышение в принципе, а не про до именно 20 грн. Тут да, вполне вероятно, что "что Киев последним из крупных городов Украины повысит стоимость проезда". В Одессе, например, на 60% подняли уже с первого ноября. Был трамвай/троллейбус 5 грн - стал 8.
Додано: Сер 17 лис, 2021 18:52
|