мда, неувязочка с "Генеральной линией Партии"
вместо Путин виноват = как у Путина
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Додано: Сер 17 лис, 2021 20:11
Додано: Сер 17 лис, 2021 20:17
Investor_K,
С помощью приложения можно оплатить проезд, везде в транспорте QR-код -скачать 2мин. времени и еще 30сек. оплатить
Додано: Сер 17 лис, 2021 21:00
Re: Кличко пояснив різке підвищення вартості проїзду
Уже дают задний ход. Мол до окончания отопительного сезона не будет. И ваще это проект от заместителя. Испугались праведного гнева .
Додано: Сер 17 лис, 2021 21:05
куда смотрит АМКУ? Когда Леня-космос хотел поднять с 1,50 до 2,00 то хай на всю страну подняли.
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