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У «Нафтогазі» підрахували
щорічні втрати України від...

У «Нафтогазі» підрахували щорічні втрати України від...
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Повідомлення Додано: Сер 17 лис, 2021 12:24

У «Нафтогазі» підрахували щорічні втрати України від...

Пропонуємо до обговорення:
Після запуску газопроводу "Північний потік-2" Україна втрачатиме щороку близько $2 млрд доларів.

Дивися повний текст У «Нафтогазі» підрахували щорічні втрати України від запуску «Північного потоку-2».
R2
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Повідомлення Додано: Сер 17 лис, 2021 12:24

Мы также ожидаем, что Конгресс США наложит санкции на оператора, а сами что сделали или всё в ожидании
велвел
 
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