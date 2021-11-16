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В Україні вводять штрафи за
продаж ліків дітям. Рада...

В Україні вводять штрафи за продаж ліків дітям. Рада...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #12>
Повідомлення Додано: Сер 17 лис, 2021 12:55

В Україні вводять штрафи за продаж ліків дітям. Рада...

Пропонуємо до обговорення:
Верховна рада України розглянула законопроект про встановлення відповідальності за продаж ліків дітям. Документ прийняли в другому читанні, "за" проголосували 315 нардепів.

Дивися повний текст В Україні вводять штрафи за продаж ліків дітям. Рада прийняла закон.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 17 лис, 2021 12:55

Теперь больная мама не отправит ребенка в аптеку за лекарствами.

Я будучи малым в конце 80-х только и помню что по аптекам да по магазинам бегал.
p_a_l
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Повідомлення Додано: Сер 17 лис, 2021 13:00

  p_a_l написав:Теперь больная мама не отправит ребенка в аптеку за лекарствами.

Я будучи малым в конце 80-х только и помню что по аптекам да по магазинам бегал.

За водкой для "больного" папы тоже пусть ребенок бегает?..
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 лис, 2021 13:02

как на вид определить что он уже вышел из малолетнего возраста? и что кардинально отличает 13 летнего от 14 летнего? вроде как херню творят для тик-тока как раз 12-14 летние и плюс-минус год - погоды не делают. вон новый тренд появился - глотать таблетки для посудомоек, запретить продавать бытовую химию? так найдут что-то другое. надо мозги детям на место ставить в школах и дома - чтобы не возникало таких идей.
RomanTik
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 лис, 2021 13:13

  RomanTik написав:как на вид определить что он уже вышел из малолетнего возраста? и что кардинально отличает 13 летнего от 14 летнего? вроде как херню творят для тик-тока как раз 12-14 летние и плюс-минус год - погоды не делают. вон новый тренд появился - глотать таблетки для посудомоек, запретить продавать бытовую химию? так найдут что-то другое. надо мозги детям на место ставить в школах и дома - чтобы не возникало таких идей.

на вид определить элементарно: по наличию паспорта. кардинально отличает 13 летнего от 14 летнего наличие все того же паспорта :lol:
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 лис, 2021 14:31

_hunter и как это решит основную проблему ради которой это всё и затевалось? начнут (уже начали) глотать бытовую химию (специи, парфюмерию, да тот же шоколад в конских дозах). и что дальше? запретить малолетним вообще отовариваться в магазинах?
RomanTik
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 лис, 2021 14:53

Скажите от чего зависит установленная "вилка"?Нарушение оно и есть нарушение.Такие "вилки" это предлог к коррупции.Это касается не только данного закона,а вообще всех штрафов.
sena_2008atp
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Повідомлення Додано: Сер 17 лис, 2021 15:28

Яку проблему вирішують цим нововведенням?
5kopiyok
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Повідомлення Додано: Сер 17 лис, 2021 16:45

  _hunter написав:
  p_a_l написав:Теперь больная мама не отправит ребенка в аптеку за лекарствами.

Я будучи малым в конце 80-х только и помню что по аптекам да по магазинам бегал.

За водкой для "больного" папы тоже пусть ребенок бегает?..

КАКИМ БОКОМ ВАША ВОДКА ОТНОСИТЬСЯ к статье про Аптеки ?
Марта
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 лис, 2021 16:48

запретить в принципе реализацию медикаментов
Аптеки - закрыть !
могут купить таблетку с целью отравиться,
самоубивцы..

Бред.
Куда ( кому) идут наши налоги...((
Марта
 
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