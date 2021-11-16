В Україні вводять штрафи за продаж ліків дітям. Рада...

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Додано: Сер 17 лис, 2021 17:05
Марта написав: _hunter написав: p_a_l написав:
Теперь больная мама не отправит ребенка в аптеку за лекарствами.
Я будучи малым в конце 80-х только и помню что по аптекам да по магазинам бегал.
За водкой для "больного" папы тоже пусть ребенок бегает?..
КАКИМ БОКОМ ВАША ВОДКА ОТНОСИТЬСЯ к статье про Аптеки ?
Ровно так же как "больная мама не отправит ребенка в аптеку за лекарствами" -- научились с "горящими трубами" справляться -- как-то научатся и с аптеками обходиться
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