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Рада схвалила запровадження в Україні систем накопичення...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 17 лис, 2021 13:01
Пропонуємо до обговорення:
Верховна Рада схвалила в першому читанні законопроект, який забезпечує використання в Україні накопичувачів енергії, що має збалансувати роботу енергосистема і підвищити стабільність електропостачання для споживачів.
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Додано: Сер 17 лис, 2021 13:01
Интересно. Как с такой проблемой в совке справлялись. У нас скоро будет Техас-2
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