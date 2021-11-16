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Рада схвалила запровадження в
Україні систем накопичення...

Рада схвалила запровадження в Україні систем накопичення...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Сер 17 лис, 2021 13:01

Рада схвалила запровадження в Україні систем накопичення...

Пропонуємо до обговорення:
Верховна Рада схвалила в першому читанні законопроект, який забезпечує використання в Україні накопичувачів енергії, що має збалансувати роботу енергосистема і підвищити стабільність електропостачання для споживачів.

Дивися повний текст Рада схвалила запровадження в Україні систем накопичення енергії.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 17 лис, 2021 13:01

Интересно. Как с такой проблемой в совке справлялись. У нас скоро будет Техас-2
p_a_l
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