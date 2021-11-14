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Стало відомо, як українці
отримуватимуть та...

Стало відомо, як українці отримуватимуть та...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 17 лис, 2021 18:53

Стало відомо, як українці отримуватимуть та...

Пропонуємо до обговорення:
Програма діятиме до кінця 2022 року.

Дивися повний текст Стало відомо, як українці отримуватимуть та витрачатимуть 1000 грн за вакцинацію.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 17 лис, 2021 18:53

Не удержался, но в масть:

https://ua24ua.net/vaktsinatorskaya-100 ... -eksperti/
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Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Сер 17 лис, 2021 20:20

На самом деле, этих денег украинцам не видать, как своих ушей. Впрочем, как и предпринимателям. Историю с компенсацией АТП денег за проезд льготников прекрасно знаем. Вовкина тысяча - это виртуальный пряник, применяемый параллельно с кнутом.
Лучше бы устроили на эти деньги денежно вещевую лотерею среди ваксов.
warlamp
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Повідомлення Додано: Сер 17 лис, 2021 22:25

  Kudrjavuy написав:Не удержался, но в масть:

https://ua24ua.net/vaktsinatorskaya-100 ... -eksperti/
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:shock:
спасибо тебе, добрый человек, за ссылку..
Марта
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 лис, 2021 23:38

пообещать и не выполнять умеют с простого ребенка кончая дедушкой преклоных лет .на любой работе где он ее исполняет.все должно иметь реальные возможности для выполнения что пообещал
tolja3334
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