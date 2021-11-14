Програма діятиме до кінця 2022 року.
Дивися повний текст Стало відомо, як українці отримуватимуть та витрачатимуть 1000 грн за вакцинацію.
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Додано: Сер 17 лис, 2021 18:53
Стало відомо, як українці отримуватимуть та...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Стало відомо, як українці отримуватимуть та витрачатимуть 1000 грн за вакцинацію.
Додано: Сер 17 лис, 2021 20:20
На самом деле, этих денег украинцам не видать, как своих ушей. Впрочем, как и предпринимателям. Историю с компенсацией АТП денег за проезд льготников прекрасно знаем. Вовкина тысяча - это виртуальный пряник, применяемый параллельно с кнутом.
Лучше бы устроили на эти деньги денежно вещевую лотерею среди ваксов.
Додано: Сер 17 лис, 2021 23:38
пообещать и не выполнять умеют с простого ребенка кончая дедушкой преклоных лет .на любой работе где он ее исполняет.все должно иметь реальные возможности для выполнения что пообещал
Додано: Нед 21 лис, 2021 19:10
100% спрацює, якщо захочете оплатити квитки на
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