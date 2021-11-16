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Робота на телебаченні та
радіо: скільки отримують...

Робота на телебаченні та радіо: скільки отримують...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 17 лис, 2021 20:25

Робота на телебаченні та радіо: скільки отримують...

Пропонуємо до обговорення:
Про роботу на телебаченні та радіо мріє багато молоді.

Дивися повний текст Робота на телебаченні та радіо: скільки отримують працівники у сфері медіа.
R2
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