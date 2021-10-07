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У Києві завершують будівництво
нової ділянки Великої...

У Києві завершують будівництво нової ділянки Великої...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 18 лис, 2021 09:24

У Києві завершують будівництво нової ділянки Великої...

Пропонуємо до обговорення:
У столиці до кінця року планують відкрити автосполучення новою ділянкою Великої Кільцевої дороги – від проспекту Маршала Рокоссовського до вулиці Богатирської, а також нову транспортну розв’язку над вулицею Богатирською.

Дивися повний текст У Києві завершують будівництво нової ділянки Великої Кільцевої.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 18 лис, 2021 09:25

"Также установят шумозащитный экран" - для того что бы благодарные жители не блокировали снос гаражей и строительство 32-х высоток! да и сроки до конца года сильно оптимистичные...
Slon_Nosov
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