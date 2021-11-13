Україна пропонує європейським партнерам створити спільний міжнародний газовий фонд на базі власних сховищ газу (ПСГ).
Дивися повний текст Україна пропонує Європі створити на базі власних ПСГ міжнародний газовий фонд – глава Міненерго.
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Додано: Чет 18 лис, 2021 09:42
Україна пропонує Європі створити на базі власних ПСГ...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Україна пропонує Європі створити на базі власних ПСГ міжнародний газовий фонд – глава Міненерго.
Додано: Чет 18 лис, 2021 11:56
Додано: Чет 18 лис, 2021 12:41
Еще общий международный финансовый фонд можно открыть, в котором нужно сформировать финансовый запас, а участники фонда будут иметь доступ к финансовому запасу во время кризисов...
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