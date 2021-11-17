Комітет з питань правоохоронної діяльності підтримав "ковідну амністію" для певних категорій населення, які купили підробні сертифікати.
Дивися повний текст Рада зробила перший крок до запровадження «ковідної амністії».
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Додано: Чет 18 лис, 2021 11:34
Рада зробила перший крок до запровадження «ковідної...
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Дивися повний текст Рада зробила перший крок до запровадження «ковідної амністії».
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