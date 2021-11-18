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Рада зробила перший крок до запровадження «ковідної...
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Додано: Чет 18 лис, 2021 11:34
Пропонуємо до обговорення:
Комітет з питань правоохоронної діяльності підтримав "ковідну амністію" для певних категорій населення, які купили підробні сертифікати.
Дивися повний текст Рада зробила перший крок до запровадження «ковідної амністії»
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R2
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Додано: Чет 18 лис, 2021 12:23
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Omega
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Додано: Чет 18 лис, 2021 14:03
А бывший министр Криклий пришёл в райотдел сдал подельников?)))
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Додано: Чет 18 лис, 2021 14:22
Знак качества государству и народу. Страна идиотов. Сорян, но нас не спасти. Надо под кого-то ложиться и чем скорее - тем больше выживет.
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airmax78
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Додано: Чет 18 лис, 2021 16:22
Безумство и отвага!
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tatmech
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Додано: Чет 18 лис, 2021 18:27
Под поезд ложитесь ...
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mvi
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Додано: П'ят 19 лис, 2021 11:11
"Она позволит сделать прививку от коронавируса тем, кто ранее приобрел поддельный сертификат о вакцинации."
Так, а кто запрещает делать прививку?
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egor6508
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Додано: П'ят 19 лис, 2021 11:31
egor6508 написав:
Так, а кто запрещает делать прививку?
Протоколы/очередность: третий укол по графику -- где-то через пол года после второго должен быть. Это если забыть о том, что плана бустерных прививок у Украины пока еще вообще нет...
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_hunter
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Додано: П'ят 19 лис, 2021 14:46
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egor6508
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Додано: П'ят 19 лис, 2021 15:57
egor6508 написав:_hunter
третья вообще не обязательна
Я разве говорил, что третья -- обязательна?
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