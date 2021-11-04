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З 26 листопада почне діяти
порядок ведення обліку...

З 26 листопада почне діяти порядок ведення обліку...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 18 лис, 2021 13:38

З 26 листопада почне діяти порядок ведення обліку...

Пропонуємо до обговорення:
В Україні з 26 листопада набирає чинності новий Порядок обліку товарних запасів для підприємців.

Дивися повний текст З 26 листопада почне діяти порядок ведення обліку товарних запасів ФОПами.
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Повідомлення Додано: Чет 18 лис, 2021 13:38

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