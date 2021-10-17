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У клієнтки monobank за ніч
зникли всі заощадження

У клієнтки monobank за ніч зникли всі заощадження
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 18 лис, 2021 13:40

У клієнтки monobank за ніч зникли всі заощадження

Пропонуємо до обговорення:
На monobank поскаржилася його обурена клієнтка, у якої шахраї зняли з картки всі гроші.

Дивися повний текст У клієнтки monobank за ніч зникли всі заощадження.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 18 лис, 2021 13:40

Беда. Банк должен возместить клиентке сумму незаконных транзакций.
Omega
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Повідомлення Додано: Чет 18 лис, 2021 13:56

Шо вона меле, які підтвердження 300 грн в магазині?
За ніч у кого завгодно можна списати гроші, якщо ти засвітив данні карти, або паролі.
Rainbow
 
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