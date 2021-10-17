RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
У клієнтки monobank за ніч
зникли всі заощадження

У клієнтки monobank за ніч зникли всі заощадження
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Чет 18 лис, 2021 17:20

Re: У клієнтки monobank за ніч зникли всі заощадження

тоже максимально удивляет и беспокоит полная бездеятельность банка (-ов) в таких ситуациях с множеством подозрительных транзакций.

в то же время если 2-3 транзакции в обычном супермаркете проходят без пинкода, то потом начинает запрашивать

у знакомой так увели несколько тысяч грн(благо больше на тот момент на карте не было), более того списания происходили днем, она это всё видела и в "прямом эфире" блокировала карту и общалась со службой поддержки, но деньги продолжали просто утекать.

Заявления в полицию и кибер-полицию оформлены и всё такое - денег так и не вернули, уже больше полугода прошло

так шо - больше наивности и больше доверия службам поддержки, которые в современном мире всё больше начинают выполнять функцию "мягко послать человека нах"

Служба поддержки отреагировала на жалобу и заверила, что банк делает все для защиты интересов клиента. :lol:
Востаннє редагувалось Corpocrator в Чет 18 лис, 2021 17:24, всього редагувалось 1 раз.
Corpocrator
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1144
З нами з: 06.01.15
Подякував: 232 раз.
Подякували: 519 раз.
 
Профіль
2
4
Повідомлення Додано: Чет 18 лис, 2021 17:22

  lesiuk_alexey написав:Я как-то потерял карту альфабанка, заметил что снимают деньги с нее, сообщил банку об этом... мне сказали что карта аннулирована... А у меня даже после этого через час ещё снимали деньги, на что банк сказал что карта аннулируется в течении суток.

А приложение тоже потеряли?
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9137
З нами з: 06.04.16
Подякував: 1616 раз.
Подякували: 2359 раз.
 
Профіль
  #<12
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 47 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
monobank запускає нову послугу
R2 » Вів 02 лис, 2021 23:27
2 237
Переглянути останнє повідомлення
Сер 03 лис, 2021 06:34
summacut
Як працює консьєрж-сервіс monobank
R2 » Сер 03 лис, 2021 00:54
2 264
Переглянути останнє повідомлення
Сер 03 лис, 2021 03:39
moveton
monobank закриває всі карти в злотих
R2 » Нед 17 жов, 2021 10:51
4 632
Переглянути останнє повідомлення
Нед 17 жов, 2021 19:15
Bosstone

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Кредобанк (2588)
18.11.2021 17:44
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.