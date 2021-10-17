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У клієнтки monobank за ніч
зникли всі заощадження

У клієнтки monobank за ніч зникли всі заощадження
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Чет 18 лис, 2021 17:20

Re: У клієнтки monobank за ніч зникли всі заощадження

тоже максимально удивляет и беспокоит полная бездеятельность банка (-ов) в таких ситуациях с множеством подозрительных транзакций.

в то же время если 2-3 транзакции в обычном супермаркете проходят без пинкода, то потом начинает запрашивать

у знакомой так увели несколько тысяч грн(благо больше на тот момент на карте не было), более того списания происходили днем, она это всё видела и в "прямом эфире" блокировала карту и общалась со службой поддержки, но деньги продолжали просто утекать.

Заявления в полицию и кибер-полицию оформлены и всё такое - денег так и не вернули, уже больше полугода прошло

так шо - больше наивности и больше доверия службам поддержки, которые в современном мире всё больше начинают выполнять функцию "мягко послать человека нах"

Служба поддержки отреагировала на жалобу и заверила, что банк делает все для защиты интересов клиента. :lol:
Востаннє редагувалось Corpocrator в Чет 18 лис, 2021 17:24, всього редагувалось 1 раз.
Corpocrator
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Повідомлення Додано: Чет 18 лис, 2021 17:22

  lesiuk_alexey написав:Я как-то потерял карту альфабанка, заметил что снимают деньги с нее, сообщил банку об этом... мне сказали что карта аннулирована... А у меня даже после этого через час ещё снимали деньги, на что банк сказал что карта аннулируется в течении суток.

А приложение тоже потеряли?
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 18 лис, 2021 17:57

Монобанк і пальцем не ворухне щоб допомогти клієнту. В мене була недавно ситуація коли розблокований телефон в кишені поповнив рахунок мого мобільного на 6 тис. грн. Причім 5 тис. були з кредитних коштів. Я зразу подзвонив в банк і оператор сказав мені що не може відмінити цю транзакцію бо гроші вже пішли Київстару. Наступного дня я пішов у відділення Універсал банку щоб написати письмову заяву. Не хотіли приймати, але я показав відкритий договір з їхнього сайту в якому було написано що вони приймають письмові заяви і розглядають їх протягом місяця. Через місяць я отримав лист у якому вони мені порекомендували вивести гроші через сервіс Київстару (так між іншим за 5% від суми), або написати скаргу в національний банк або до уповноваженого з прав людини при Верховній раді. Я написав скаргу в Національний банк, але він мені також не допоміг (хоча має повноваження заставити банк повернути гроші) і порекомендував мені звернутися до суду. Також я написав заяву в головному офісі Київстар, але так і не отримав жодної відповіді. Також звертався у службу захисту споживачів ... не допомогли також. Після цього я зробив висновок, що ці космічні кредитні ліміти на карточках ні до чого доброго не доводять. Зараз в мене ліміт 1000 грн.
vterletskyyy
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Повідомлення Додано: Чет 18 лис, 2021 18:43

почему не заблокировать карту для использования в инете? блок- и спи спок. у пумба по дефолту операции за границей закрыты. но то такое. а вот блок в инете и все. кроме того азбучная истина для инета отдельная карта без денег. нужно оплатить- закинул. а так нули. ну а в целом ситуация вопиющая- банк должен блокировать подозрительные операции
mailboxmdm
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Повідомлення Додано: Чет 18 лис, 2021 19:05

Карту, на которой сбережения, нельзя "светить" ни в магазинах, ни на помойках типа Али. Для этого должны быть другие карты с минимально достаточным балансом.
phantom_systems
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Повідомлення Додано: Чет 18 лис, 2021 19:34

Re: У клієнтки monobank за ніч зникли всі заощадження

Ідіотизм якийсь...

А ліміти?
А основна сума у "сейфі" (під %), а лише частинка -- готова до миттєвих витрат?
Невже у того моно нема таких елементанних функцій? Чи то, просто, у неї мозку нема? :(
Bobua
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 лис, 2021 19:34

  Vlad442 написав:Когда человек дает карту кассиру в супермаркете это он передает данные третьим людям? Человек с хорошей памятью может запомнить все данные. Или незаметно сфоткать/снять видео.


раньше делали не так ... переворачивали карту прикасаясь к пластелину под прилавком, и эмбоссированный номер выдавливал впадины на пластелине ... и в это время запоминалось 3 цифры СВВ на обороте ... три цифры запомнить не сложно и записать их на бумажку когда клиент отойдет ... так что особо ничего и запоминать не надо ...
IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Чет 18 лис, 2021 19:51

  vterletskyyy написав:Монобанк і пальцем не ворухне щоб допомогти клієнту. В мене була недавно ситуація коли розблокований телефон в кишені поповнив рахунок мого мобільного на 6 тис. грн. Причім 5 тис. були з кредитних коштів. Я зразу подзвонив в банк і оператор сказав мені що не може відмінити цю транзакцію бо гроші вже пішли Київстару. Наступного дня я пішов у відділення Універсал банку щоб написати письмову заяву. Не хотіли приймати, але я показав відкритий договір з їхнього сайту в якому було написано що вони приймають письмові заяви і розглядають їх протягом місяця. Через місяць я отримав лист у якому вони мені порекомендували вивести гроші через сервіс Київстару (так між іншим за 5% від суми), або написати скаргу в національний банк або до уповноваженого з прав людини при Верховній раді. Я написав скаргу в Національний банк, але він мені також не допоміг (хоча має повноваження заставити банк повернути гроші) і порекомендував мені звернутися до суду. Також я написав заяву в головному офісі Київстар, але так і не отримав жодної відповіді. Також звертався у службу захисту споживачів ... не допомогли також. Після цього я зробив висновок, що ці космічні кредитні ліміти на карточках ні до чого доброго не доводять. Зараз в мене ліміт 1000 грн.

А ножом можно порезаться, эти ножи ни к чему хорошему не приводят. Принудительно вернуть деньги можно только через суд потому что это затрагивает интересы другой стороны, и нарушает принципы добровольности. В киевстаре это никому не нужно (и вообще вряд ли есть такая возможность) , другие организации тем более влияния на финансовый сектор Киевстара не имеют, пока он действует в рамках закона.

Жаль что у монобанка не стоит блок на такие операции, приложение знает сколько вы тратите на моб связь и при желании потратить больше обычного должно требовать подтверждение. В укргазе попробуйте сделать что то необычное, чего раньше не делали сразу все заблокируют. Было бы не плохо поставить на пароль все ночные транзакции с картой.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 18 лис, 2021 20:17

если смс с подтверждениями приходили на смартфон, то они могли быть перехвачены приложением злоумышленников. Чтобы такое не произошло нужно для финансового номера использовать старый телефон, на котором невозможно запустить современные андроид/айфон приложения.

Ну и не держать крупных сумм на карте, которой оплаты производятся.
Цитрин
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Повідомлення Додано: Чет 18 лис, 2021 20:57

  phantom_systems написав:Карту, на которой сбережения, нельзя "светить" ни в магазинах, ни на помойках типа Али. Для этого должны быть другие карты с минимально достаточным балансом.


а что делать с картами, на которых стоит кредитный лимит и своих 0.00 ?
Свои сбережения - то свои, а кредитные точно так же могут увести злоумышленники и точно так же как в этой истории ничего от банка не дождешься и потом ему отдавать свои. Всякие лимиты в настройках карты 100% гарантии тоже не дают.
Alex2007
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