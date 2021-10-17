У клієнтки monobank за ніч зникли всі заощадження

Додано: Чет 18 лис, 2021 17:57

Монобанк і пальцем не ворухне щоб допомогти клієнту. В мене була недавно ситуація коли розблокований телефон в кишені поповнив рахунок мого мобільного на 6 тис. грн. Причім 5 тис. були з кредитних коштів. Я зразу подзвонив в банк і оператор сказав мені що не може відмінити цю транзакцію бо гроші вже пішли Київстару. Наступного дня я пішов у відділення Універсал банку щоб написати письмову заяву. Не хотіли приймати, але я показав відкритий договір з їхнього сайту в якому було написано що вони приймають письмові заяви і розглядають їх протягом місяця. Через місяць я отримав лист у якому вони мені порекомендували вивести гроші через сервіс Київстару (так між іншим за 5% від суми), або написати скаргу в національний банк або до уповноваженого з прав людини при Верховній раді. Я написав скаргу в Національний банк, але він мені також не допоміг (хоча має повноваження заставити банк повернути гроші) і порекомендував мені звернутися до суду. Також я написав заяву в головному офісі Київстар, але так і не отримав жодної відповіді. Також звертався у службу захисту споживачів ... не допомогли також. Після цього я зробив висновок, що ці космічні кредитні ліміти на карточках ні до чого доброго не доводять. Зараз в мене ліміт 1000 грн.