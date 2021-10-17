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У клієнтки monobank за ніч зникли всі заощадження
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 19 лис, 2021 00:48
IMPRINTER написав:Kudrjavuy
это какой еще скан голоса? где записывают его оригинал?
С подтверждённого контакта по телефону.
По ряду стандартных вопросов, изложенной в Вашей истории.
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Додано: П'ят 19 лис, 2021 03:26
Kudrjavuy написав: IMPRINTER написав:Kudrjavuy
это какой еще скан голоса? где записывают его оригинал?
С подтверждённого контакта по телефону.
По ряду стандартных вопросов, изложенной в Вашей истории.
т.е. если я щас позвоню с фин.номера своего брата, ответив на вопросы примата - мой голос уже будет считаться его? ну-ну )
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Додано: П'ят 19 лис, 2021 03:34
IMPRINTER написав:
так что все эти ваши оленьи методы защиты - это все фигня, если у вас захотят украсть профессионалы - тут вам ничего не поможет
100% гарантии нет. Но если карту использовать только для оплаты на известных сервисах, чтобы данные карты никому лишний раз не светить, то риск вроде не высокий
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