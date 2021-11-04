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Міжбанк: протистояння курсових інтересів великих гравців...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 18 лис, 2021 18:04
Пропонуємо до обговорення:
Як і попереджав Finance.ua у своєму ранковому прогнозі, четвер на валютному ринку пройшов дуже динамічно. Обсяг угод ще до 14 години вже перевищував $200 млн. Знову нудьгувати було колись ні банкам, ні їхнім клієнтам, ні якоюсь мірою самому Нацбанку. Протистояння курсових інтересів великих гравців тільки посилилося, і, схоже, навіть період податкових розрахунків бізнесу з державою поки що не дуже допомагає гривні.
Дивися повний текст Міжбанк: протистояння курсових інтересів великих гравців лише посилилося
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R2
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Додано: Чет 18 лис, 2021 18:05
На Минфине аналогичная статья. Кто у кого сдирает? Интересно.
Там раньше появилась... :) Или у вас взаимозачёты?
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Omega
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Додано: Чет 18 лис, 2021 18:24
Omega написав:
На Минфине аналогичная статья. Кто у кого сдирает? Интересно.
Там раньше появилась...
Или у вас взаимозачёты?
Так это считай одна контора, у них одни и те же собственники.
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antey718
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Додано: Чет 18 лис, 2021 18:34
Ясно. Понятно. Кнтрл Ц Кнрл В.
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Omega
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