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Українцям розповіли, чим
обернеться припинення імпорту...

Українцям розповіли, чим обернеться припинення імпорту...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 19 лис, 2021 09:58

Українцям розповіли, чим обернеться припинення імпорту...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє прес-служба компанії.

Дивися повний текст Українцям розповіли, чим обернеться припинення імпорту електроенергії з Білорусі.
R2
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Так чем же обернется?
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