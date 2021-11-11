Електронна трудова книжка – це цифровий аналог паперової трудової книжки.
Дивися повний текст Який вигляд має електронна трудова книжка та де її шукати – пояснення Пенсійного фонду.
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: П'ят 19 лис, 2021 10:27
Який вигляд має електронна трудова книжка та де її...
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Дивися повний текст Який вигляд має електронна трудова книжка та де її шукати – пояснення Пенсійного фонду.
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