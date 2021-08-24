Конкурс від Finance.ua: розкажіть свою унікальну історію...

Додано: Пон 22 лис, 2021 17:02

У мамы в саду растёт целая плантации ландышей и клумбы с пионами. А в 90-е с деньгами было не очень, так что я в свои 6 лет крутил букетик из ландышей и продавала их по 2 грн, пионы по 5 грн (ЗП, на секундочку, тогда были не вау и это достаточно дорого). Наверное из-за того, что я была милой маленькой 6летней девочкой мужчины разбирали у меня букеты ещё до обеда)) Горячее время было перед 8 марта и 1 сентября, только успевай новые букеты готовить. А летом черешню продавала и яблоки - белый налив. Как-то машина остановилась, в ней семейная пара. Я сначала испугалась, а они все ведро разом забрали. Вот это было счастье! Мороженого тогда, помню объелась с заработанных денег