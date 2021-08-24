Конкурс від Finance.ua: розкажіть свою унікальну історію...

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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 21 лис, 2021 17:26
Первый опыт в продажах, который мне запомнился, был в 14 лет. Я с другом захотели подзаработать средств. Мы купили бутылочное пиво и решили продать его на привокзальном рынке. Стали возле уличных прилавков, достали товар, продали бутылочку и тут - милиция. Забрали нас в отделение, мы просились: " Дяденька, отпустите нас, мы больше не будем 😁!" Нас пожурили, погрозил пальчиком, забрали пару бутылок пива и дали дельный совет, что продавать лучше на пероне, пассажирам проходящих поездов. Там милиция типа не видит и наценка больше. В конечном итоге мы были в прибыли, но желания продавать пиво на вокзале больше не было😁! Это было наверное в 1989 году. Перестройка, начало рыночных отношений. Интересное и трудное время!
Додано: Пон 22 лис, 2021 08:29
До 24 лет сидел на шее у родителей, закончил университет, начал свое дело в Интернете,
все сразу получилось, сейчас хорошо зарабатываю, вкусное ем и сладко сплю!
Додано: Пон 22 лис, 2021 15:59
Мою першу зарплату, як і мою першу роботу, я отримала у 17 років, невздовзі після раннього заміжжя. Привело воно мене із південного українського міста до селища лісорубів у Ханти-Мансийському національному окрузі Росії. 10 класів освіти, дуже делікатний характер та тендітна статура. Моя крута свекруха не могла нічого краще придумати, як влаштувати мене в магазин, що був у її підпорядкуванні. Пам'ятаю кілометри тканини, якою я торгувала, замерзлі руки та застиглі у валянках ноги.А першу мою зарплату забрала дуже практична свекруха, куди діла - питати було дуже небезпечно. Через півтора роки я з тієї Сибирі збігла, згодом стала журналісткою, загартувала у цій цікавій справі характер. І тепер би вже ніяка свекруга мої гроші у мене б не забрала! Коли діти були малі, більш за все любила вітрачати все, що є, на смаколики, розваги - на все, що дає їм радість.
Додано: Пон 22 лис, 2021 17:02
У мамы в саду растёт целая плантации ландышей и клумбы с пионами. А в 90-е с деньгами было не очень, так что я в свои 6 лет крутил букетик из ландышей и продавала их по 2 грн, пионы по 5 грн (ЗП, на секундочку, тогда были не вау и это достаточно дорого). Наверное из-за того, что я была милой маленькой 6летней девочкой мужчины разбирали у меня букеты ещё до обеда)) Горячее время было перед 8 марта и 1 сентября, только успевай новые букеты готовить. А летом черешню продавала и яблоки - белый налив. Как-то машина остановилась, в ней семейная пара. Я сначала испугалась, а они все ведро разом забрали. Вот это было счастье! Мороженого тогда, помню объелась с заработанных денег
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