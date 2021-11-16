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Крадуть десятки тисяч гривень:
«Нова пошта» розкрила...

Крадуть десятки тисяч гривень: «Нова пошта» розкрила...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 19 лис, 2021 22:32

Крадуть десятки тисяч гривень: «Нова пошта» розкрила...

Пропонуємо до обговорення:
В Україні поширюється шахрайська схема - аферисти обманюють українців, використовуючи доставку "Нової пошти".

Дивися повний текст Крадуть десятки тисяч гривень: «Нова пошта» розкрила схему шахраїв.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лис, 2021 22:32

ага, недоговорочка значится

наверное, было так:

аферисты, зная ФИО получателя, оперативно подделывают паспортик в Дие, благо приложух как собак нерезанных

ну а дальше все так: определить поддельную Дию
но ничего, скоро qr коды введут для всех и каждого, и станет нормалек
cohan
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лис, 2021 22:46

можно и вечером стулья, но деньги вперед!
kluychkooleg
 
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