В Україні поширюється шахрайська схема - аферисти обманюють українців, використовуючи доставку "Нової пошти".
Дивися повний текст Крадуть десятки тисяч гривень: «Нова пошта» розкрила схему шахраїв.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 19 лис, 2021 22:32
Крадуть десятки тисяч гривень: «Нова пошта» розкрила...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Крадуть десятки тисяч гривень: «Нова пошта» розкрила схему шахраїв.
Додано: П'ят 19 лис, 2021 22:32
ага, недоговорочка значится
наверное, было так:
аферисты, зная ФИО получателя, оперативно подделывают паспортик в Дие, благо приложух как собак нерезанных
ну а дальше все так: определить поддельную Дию
но ничего, скоро qr коды введут для всех и каждого, и станет нормалек
Додано: Суб 20 лис, 2021 07:00
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 59 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор
|