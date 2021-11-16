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Крадуть десятки тисяч гривень: «Нова пошта» розкрила...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 19 лис, 2021 22:32
Пропонуємо до обговорення:
В Україні поширюється шахрайська схема - аферисти обманюють українців, використовуючи доставку "Нової пошти".
Дивися повний текст Крадуть десятки тисяч гривень: «Нова пошта» розкрила схему шахраїв
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R2
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Додано: П'ят 19 лис, 2021 22:32
ага, недоговорочка значится
наверное, было так:
аферисты, зная ФИО получателя, оперативно подделывают паспортик в Дие, благо приложух как собак нерезанных
ну а дальше все так: определить поддельную Дию
но ничего, скоро qr коды введут для всех и каждого, и станет нормалек
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cohan
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Додано: П'ят 19 лис, 2021 22:46
можно и вечером стулья, но деньги вперед!
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kluychkooleg
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Додано: Суб 20 лис, 2021 07:00
kluychkooleg написав:
можно и вечером стулья, но деньги вперед!
Тот случай, когда если бы они продавали наложенным платежом, то их бы не обманули.
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Joоke
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Додано: Суб 20 лис, 2021 10:14
cohan написав:
ага, недоговорочка значится
наверное, было так:
аферисты, зная ФИО получателя, оперативно подделывают паспортик в Дие
, благо приложух как собак нерезанных
ну а дальше все так: определить поддельную Дию
но ничего, скоро qr коды введут для всех и каждого, и станет нормалек
Тоже заметил что после подключения к Дие и получения ковид сертификата, на тел. посыпались звонки с разных кредитных шарашек и что я у них в базе и где то поручитель уже надоело слать их в кругосветное путешествие. Получается вся система Дия на пару с приватом создана аферюгами или оттуда идет слив данных
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tigr-uu
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Додано: Суб 20 лис, 2021 11:01
tigr-uu написав: cohan написав:
ага, недоговорочка значится
наверное, было так:
аферисты, зная ФИО получателя, оперативно подделывают паспортик в Дие
, благо приложух как собак нерезанных
ну а дальше все так: определить поддельную Дию
но ничего, скоро qr коды введут для всех и каждого, и станет нормалек
Тоже заметил что после подключения к Дие и получения ковид сертификата, на тел. посыпались звонки с разных кредитных шарашек и что я у них в базе и где то поручитель уже надоело слать их в кругосветное путешествие. Получается вся система Дия на пару с приватом создана аферюгами или оттуда идет слив данных
Совпадение. Мне тоже последнее время на неосновной номер куча смс с кридитами приваливает. Номер в Дие не засвечен, а вот на НП и УП светилсч
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GALeon
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Додано: Суб 20 лис, 2021 11:10
cohan написав:
ага, недоговорочка значится
наверное, было так:
аферисты, зная ФИО получателя, оперативно подделывают паспортик в Дие
, благо приложух как собак нерезанных
ну а дальше все так: определить поддельную Дию
но ничего, скоро qr коды введут для всех и каждого, и станет нормалек
да прям на лоб треба їх друкувати рабам, щоб не заховався від жодного сканера на вулиці, правда!
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greenozon
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1
Додано: Суб 20 лис, 2021 16:04
Экспресс-накладную Новой Почты давно можно получить, не отправляя товара. Сталкивался неоднократно. Например, сегодня, в субботу, заказал ботинки и сразу получил ЭН, а ботинки продавец вышлет только в понедельник.Так что при желании можно развести и самого афериста.
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warlamp
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