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Тільки до 35 років. Вік для
участі у накопичувальній...

Тільки до 35 років. Вік для участі у накопичувальній...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 20 лис, 2021 20:53

Тільки до 35 років. Вік для участі у накопичувальній...

Пропонуємо до обговорення:
Під час обговорення концепції пенсійної реформи в Україні пропонували обмежити вік учасників накопичувальної системи.

Дивися повний текст Тільки до 35 років. Вік для участі у накопичувальній пенсійній системі пропонують обмежити.
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Очень сомневаюсь,что сама Марина Лазебная захочет стать участницей этой афёры...
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Повідомлення Додано: Суб 20 лис, 2021 21:52

Re: Тільки до 35 років. Вік для участі у накопичувальній...

Профсоюзы предлагают, чтобы в накоплении участвовали только люди в возрасте до 35 лет»
вы странные товарищи ! я свои деньги на 20-30-40 лет государству не доверю ! вот на 2-3 года еще куда не шло и то стремно так что я бы сказал только длятех кому осталось не более 5 лет до пенсии иначе получишь фигу .
кто хочет пользуеться депозитами
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