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Тільки до 35 років. Вік для
участі у накопичувальній...

Тільки до 35 років. Вік для участі у накопичувальній...
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Повідомлення Додано: Суб 20 лис, 2021 20:53

Тільки до 35 років. Вік для участі у накопичувальній...

Пропонуємо до обговорення:
Під час обговорення концепції пенсійної реформи в Україні пропонували обмежити вік учасників накопичувальної системи.

Дивися повний текст Тільки до 35 років. Вік для участі у накопичувальній пенсійній системі пропонують обмежити.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 20 лис, 2021 22:47

Тут наступна проблема
1 Для того щоб працівник заплатив 1% і працедавець заплатив ще 1%..треба щоб працівник спочатку заробив 2% , з яких 1% і делегував право заплатити працедавцю заплатити той другий...
2 Таким чином в реалі всі 2% платить працівник
3 Те що Держава обіцяє ще 1% від себе - це добре....але слабо стимулює.
4 При чому не розумію суть обмежень....
Якщо пенсія залежить від накопичених коштів
То чим менше часу платити додатково 2% - тим менша буде накопичувальна пенсія
То яка різниця
Накопичувальну почнуть отримувати через 28 років і багато чи від завтра..але мало-мало...
budivelnik
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Повідомлення Додано: Суб 20 лис, 2021 23:12

Re: Тільки до 35 років. Вік для участі у накопичувальній...

Майже як у Карцева.
Раки вчера были по 5 но большие, а сегодня по 3 но маленькие.
Якщо кинути тих, що сьогодні по 3, тих, що через 28 років по 5 вже не розведеш, практична молодь і так рулить у стабільні країни.
Прораб
 
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Повідомлення Додано: Суб 20 лис, 2021 23:37

  Прораб написав:Якщо кинути тих, що сьогодні по 3, тих, що через 28 років по 5 вже не розведеш
Напевно це сама головна причина обмеження початку тільки для 35 річних...
28 років ще ні одна влада не просиділа ( крім Йосифа вісаріоновича звичайно)
budivelnik
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