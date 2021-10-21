Під час обговорення концепції пенсійної реформи в Україні пропонували обмежити вік учасників накопичувальної системи.
Дивися повний текст Тільки до 35 років. Вік для участі у накопичувальній пенсійній системі пропонують обмежити.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 20 лис, 2021 20:53
Тільки до 35 років. Вік для участі у накопичувальній...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Тільки до 35 років. Вік для участі у накопичувальній пенсійній системі пропонують обмежити.
Додано: Суб 20 лис, 2021 22:47
Тут наступна проблема
1 Для того щоб працівник заплатив 1% і працедавець заплатив ще 1%..треба щоб працівник спочатку заробив 2% , з яких 1% і делегував право заплатити працедавцю заплатити той другий...
2 Таким чином в реалі всі 2% платить працівник
3 Те що Держава обіцяє ще 1% від себе - це добре....але слабо стимулює.
4 При чому не розумію суть обмежень....
Якщо пенсія залежить від накопичених коштів
То чим менше часу платити додатково 2% - тим менша буде накопичувальна пенсія
То яка різниця
Накопичувальну почнуть отримувати через 28 років і багато чи від завтра..але мало-мало...
Додано: Суб 20 лис, 2021 23:12
Re: Тільки до 35 років. Вік для участі у накопичувальній...
Майже як у Карцева.
Раки вчера были по 5 но большие, а сегодня по 3 но маленькие.
Якщо кинути тих, що сьогодні по 3, тих, що через 28 років по 5 вже не розведеш, практична молодь і так рулить у стабільні країни.
Додано: Суб 20 лис, 2021 23:37
|