Виявилось, що більшість українців обирають смартфони на базі Android.
Дивися повний текст Найпопулярніші моделі і бренди смартфонів серед українців (інфографіка).
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Додано: Нед 21 лис, 2021 10:02
Найпопулярніші моделі і бренди смартфонів серед...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Найпопулярніші моделі і бренди смартфонів серед українців (інфографіка).
Додано: Нед 21 лис, 2021 10:02
"Данные этого исследования были получены благодаря внутренним инструментам Rakuten Viber" и говорят, что "на 97% смартфонов в Украине установлено мобильное приложение Viber". Чего-то процент маловат :D
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