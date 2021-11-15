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Нацбанк переведе СЕП на
режим роботи 23/7 з 3 серпня

Нацбанк переведе СЕП на режим роботи 23/7 з 3 серпня
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 21 лис, 2021 20:34

Нацбанк переведе СЕП на режим роботи 23/7 з 3 серпня

Пропонуємо до обговорення:
Система електронних платежів Національного банку України переходить на розширений регламент роботи з 03 серпня 2020 року.

Дивися повний текст Нацбанк переведе СЕП на режим роботи 23/7 з 3 серпня.
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А раньше как деньги ходили?
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Повідомлення Додано: Нед 21 лис, 2021 22:52

Re: Нацбанк переведе СЕП на режим роботи 23/7 з 3 серпня

я вірно розумію що тепер ( з 3-ого серпня) юр особи зможуть оплачувати рахунки в будь-який час 23\7 ?
yama
 
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