Система електронних платежів Національного банку України переходить на розширений регламент роботи з 03 серпня 2020 року.
Дивися повний текст Нацбанк переведе СЕП на режим роботи 23/7 з 3 серпня.
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Додано: Нед 21 лис, 2021 20:34
Нацбанк переведе СЕП на режим роботи 23/7 з 3 серпня
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Нацбанк переведе СЕП на режим роботи 23/7 з 3 серпня.
Додано: Нед 21 лис, 2021 22:52
Re: Нацбанк переведе СЕП на режим роботи 23/7 з 3 серпня
я вірно розумію що тепер ( з 3-ого серпня) юр особи зможуть оплачувати рахунки в будь-який час 23\7 ?
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