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У «Слузі народу» пообіцяли ще
більше камер для фіксації...

У «Слузі народу» пообіцяли ще більше камер для фіксації...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 22 лис, 2021 10:00

У «Слузі народу» пообіцяли ще більше камер для фіксації...

Пропонуємо до обговорення:
Найближчим часом на основних магістралях українських доріг встановлять до двох тисяч відеокамер для автоматичної фіксації порушень правил дорожнього руху.

Дивися повний текст У «Слузі народу» пообіцяли ще більше камер для фіксації порушень на дорогах України.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 22 лис, 2021 10:00

Другими словами правительству понравилось такое стремительное пополнение бюджета считай из воздуха, один раз инвестируй в камеру и максимум за неделю она окупится, где ещё найти столь выгодный бизнес..
livs375
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Повідомлення Додано: Пон 22 лис, 2021 10:09

  livs375 написав:Другими словами правительству понравилось такое стремительное пополнение бюджета считай из воздуха, один раз инвестируй в камеру и максимум за неделю она окупится, где ещё найти столь выгодный бизнес..

Но ведь никто не заставляет нарушать.
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