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Правила «жовтої» зони карантину змінять: МОЗ пояснило, як
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 22 лис, 2021 13:50
Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко під час брифінгу.
Дивися повний текст Правила «жовтої» зони карантину змінять: МОЗ пояснило, як
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Додано: Пон 22 лис, 2021 13:50
Метание из стороны в сторону ничего хорошего никому не принесет.
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Додано: Пон 22 лис, 2021 14:05
Судя по частоте изменения правил, система готовится к распаду
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