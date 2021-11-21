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Як українці ухиляються від сплати податків (інфографіка)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 22 лис, 2021 13:56
Пропонуємо до обговорення:
Найбільш поширені схеми ухиляння від сплати податків в Україні.
Дивися повний текст Як українці ухиляються від сплати податків (інфографіка)
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