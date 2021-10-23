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ВООЗ готова оголосити про закінчення пандемії, але є умова
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 22 лис, 2021 14:07
Пропонуємо до обговорення:
У Всесвітній організації охорони здоров'я назвали умову оголошення закінчення пандемії коронавірусу. Свою думку щодо цього висловив директор Європейського регіонального бюро ВООЗ Ханса Клюге в інтерв'ю La Vanguardia.
Дивися повний текст ВООЗ готова оголосити про закінчення пандемії, але є умова
.
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Додано: Пон 22 лис, 2021 14:07
Поменьше бы слушашли ВОЗ, как Белоруссия, меньше проблем бы было...
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