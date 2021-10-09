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У Раді зареєстрували законопроєкт для посилення боротьби...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 22 лис, 2021 16:35
Пропонуємо до обговорення:
У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт №6299, який передбачає запровадження акцизного податку на імпорт розчинників.
Дивися повний текст У Раді зареєстрували законопроєкт для посилення боротьби з тіньовим обігом пального
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Додано: Пон 22 лис, 2021 16:35
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