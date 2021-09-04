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Netflix знизив ціни на передплату для українців
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 22 лис, 2021 17:24
Пропонуємо до обговорення:
Стрімінговий сервіс фільмів та серіалів Netflix знизив вартість передплати в Україні.
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Додано: Пон 22 лис, 2021 17:25
Интересно: а как это он оплату умудряется в "ойрах" принимать?
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