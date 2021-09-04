RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Netflix знизив ціни на
передплату для українців

Netflix знизив ціни на передплату для українців
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 22 лис, 2021 17:24

Netflix знизив ціни на передплату для українців

Пропонуємо до обговорення:
Стрімінговий сервіс фільмів та серіалів Netflix знизив вартість передплати в Україні.

Дивися повний текст Netflix знизив ціни на передплату для українців.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 96311
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 140 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 22 лис, 2021 17:25

Интересно: а как это он оплату умудряется в "ойрах" принимать?
Radon
 
Повідомлень: 1191
З нами з: 30.07.11
Подякував: 21 раз.
Подякували: 234 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 22 лис, 2021 17:27

  Radon написав:Интересно: а как это он оплату умудряется в "ойрах" принимать?

Пан впервые услышал о трансграничной торговле? :?: :shock:
_hunter
 
Повідомлень: 5503
З нами з: 22.03.15
Подякував: 14 раз.
Подякували: 395 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 32 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Лише 30% українців отримують понад 7 тисяч гривень... 1, 2, 3
R2 » Сер 17 лис, 2021 10:33
23 2535
Переглянути останнє повідомлення
Пон 22 лис, 2021 16:15
_hunter
Ринок нерухомості: як зміняться ціни на житло восени
R2 » Суб 04 вер, 2021 08:57
3 920
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 12 лис, 2021 17:20
Пух
Які банки автоматично блокують рахунки українців: список
R2 » Пон 08 лис, 2021 16:02
3 657
Переглянути останнє повідомлення
Вів 09 лис, 2021 08:53
cohan

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.