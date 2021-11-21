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Найпопулярніші мобільні
додатки серед українців...

Найпопулярніші мобільні додатки серед українців...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 22 лис, 2021 18:54

Найпопулярніші мобільні додатки серед українців...

Пропонуємо до обговорення:
Динаміка використання мобільних додатків показує, що більше стали використовувати Viber ( з 65,8% до 73,6%), Мессенджер Фейсбуку (з 34,9% до 42,7%) та Телеграм (24,2% до 31,6%).

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R2
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Повідомлення Додано: Пон 22 лис, 2021 18:54

в скором времени увидим там месенджер экосистемы утопия на 1-2 местах. Учитывая что происходит в мире///
arhipoa35
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