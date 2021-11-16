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Скільки на місяць заробляє Зеленський, а також Єрмак та...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 22 лис, 2021 20:06
Пропонуємо до обговорення:
Заробітна плата Президента Володимира Зеленського за жовтень становила 28 тис. гривень, керівника Офісу Президента Андрія Єрмака – 46,7 тис. гривень, а прес-секретаря глави держави Сергія Нікіфорова – 58 тис. гривень.
Дивися повний текст Скільки на місяць заробляє Зеленський, а також Єрмак та його заступники.
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Додано: Пон 22 лис, 2021 20:07
не заробляє, а отримує.... той випадок, коли це не зарплатня, а "получка"
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