Насамперед підтримка малого й середнього бізнесу, а також мотивація людей до вакцинування від COVID-19.
Дивися повний текст Шмигаль розповів про тисячу гривень за вакцинацію: програма має дві цілі.
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Додано: Вів 23 лис, 2021 11:18
Шмигаль розповів про тисячу гривень за вакцинацію:...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Шмигаль розповів про тисячу гривень за вакцинацію: програма має дві цілі.
Додано: Вів 23 лис, 2021 11:40
Парадокс.
Когда были единичные случаи Ковида, все концерты и спортклубы были табу.
А когда тысячи заболевших, то поощряют массовое скопление народа.
Хотят проверить действие вакцины? Но прорывную инфекцию у привитых никто не отменял.
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