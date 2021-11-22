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Шмигаль розповів про тисячу
гривень за вакцинацію:...

Шмигаль розповів про тисячу гривень за вакцинацію:...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 23 лис, 2021 11:18

Шмигаль розповів про тисячу гривень за вакцинацію:...

Пропонуємо до обговорення:
Насамперед підтримка малого й середнього бізнесу, а також мотивація людей до вакцинування від COVID-19.

Дивися повний текст Шмигаль розповів про тисячу гривень за вакцинацію: програма має дві цілі.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 23 лис, 2021 11:40

Парадокс.
Когда были единичные случаи Ковида, все концерты и спортклубы были табу.
А когда тысячи заболевших, то поощряют массовое скопление народа.
Хотят проверить действие вакцины? Но прорывную инфекцию у привитых никто не отменял.
l66
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Модератори: Ірина_, Модератор

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