Про це повідомляє прес-служба підприємства.
Дивися повний текст ДП «Гарантований покупець» заробило 200 мільйонів від продажу «зеленої» електроенергії.
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Додано: Вів 23 лис, 2021 13:38
ДП «Гарантований покупець» заробило 200 мільйонів від...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст ДП «Гарантований покупець» заробило 200 мільйонів від продажу «зеленої» електроенергії.
Додано: Вів 23 лис, 2021 13:38
Купить по примерно 5539 (тариф для солнечных станций подключения 2017-2019 годов и по текущему курсу евро), продать по 3422. В определённых кругах это называется "заработать".
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