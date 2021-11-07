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"Велике будівництво" відремонтувало найбільший...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 23 лис, 2021 16:22
Пропонуємо до обговорення:
У смт Батьово на Закарпатті відремонтували шляхопровід, що розташовано в межах автодороги державного значення М-25 КПП "Соломоново" – Велика Добронь – Яноші з під’їздом до КПП "Косино" та над залізничним вузлом.
Дивися повний текст \"Велике будівництво\" відремонтувало найбільший шляхопровід Закарпаття
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Додано: Вів 23 лис, 2021 16:23
А де інформація, що це побудовано загроші платниців податків? а не за гороші президента
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kyiv7777
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Додано: Вів 23 лис, 2021 16:23
За кошти платників податків!!!!
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Додано: Вів 23 лис, 2021 19:12
kyiv7777 написав:
А де інформація, що це побудовано загроші платниців податків? а не за гороші президента
Люди з мізками і так прекрасно розуміють, звідки у держави всі гроші беруться. А тим, що не розуміють, вже не втлумачиш, як би не хотів.
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