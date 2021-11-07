RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
"Велике будівництво"
відремонтувало найбільший...

"Велике будівництво" відремонтувало найбільший...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 23 лис, 2021 16:22

"Велике будівництво" відремонтувало найбільший...

Пропонуємо до обговорення:
У смт Батьово на Закарпатті відремонтували шляхопровід, що розташовано в межах автодороги державного значення М-25 КПП "Соломоново" – Велика Добронь – Яноші з під’їздом до КПП "Косино" та над залізничним вузлом.

Дивися повний текст \"Велике будівництво\" відремонтувало найбільший шляхопровід Закарпаття.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 96362
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 140 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 23 лис, 2021 16:23

А де інформація, що це побудовано загроші платниців податків? а не за гороші президента
kyiv7777
 
Повідомлень: 135
З нами з: 09.03.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 27 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 23 лис, 2021 16:23

За кошти платників податків!!!!
apyvovar
Аватар користувача
 
Повідомлень: 111
З нами з: 24.04.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 18 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 23 лис, 2021 19:12

  kyiv7777 написав:А де інформація, що це побудовано загроші платниців податків? а не за гороші президента

Люди з мізками і так прекрасно розуміють, звідки у держави всі гроші беруться. А тим, що не розуміють, вже не втлумачиш, як би не хотів.
N0mad
Аватар користувача
 
Повідомлень: 514
З нами з: 27.12.11
Подякував: 23 раз.
Подякували: 77 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Google [Bot], Ratatui і 24 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
У Києві завершують будівництво нової ділянки Великої...
R2 » Чет 18 лис, 2021 09:24
1 115
Переглянути останнє повідомлення
Чет 18 лис, 2021 09:25
Slon_Nosov
«Велике будівництво» на залізниці: наступного року УЗ...
R2 » Пон 15 лис, 2021 19:49
1 137
Переглянути останнє повідомлення
Пон 15 лис, 2021 19:49
vodichka_matic
«Велике будівництво» доріг можуть подвоїти
R2 » Нед 07 лис, 2021 20:32
2 277
Переглянути останнє повідомлення
Пон 08 лис, 2021 09:05
sena_2008atp

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.