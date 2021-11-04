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У МВС готують законопроекти
про посилення...

У МВС готують законопроекти про посилення...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 23 лис, 2021 16:24

У МВС готують законопроекти про посилення...

Пропонуємо до обговорення:
У МВС готують пакет законопроектів, які посилять відповідальність за порушення безпеки на дорогах.

Дивися повний текст У МВС готують законопроекти про посилення відповідальності за порушення ПДР.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 23 лис, 2021 16:24

О каких реальных позитивных изменениях в безопасности движения можно говорить,если "новому" министру советует чиновник,который "помогал" бывшему руководителю мвс?Старая команда была "заточена" только на укрепление коррупционной вертикали,с чем они справились на отлично,увеличив всевозможные негативные показатели.Такой советник может только подсказать,как воровать "по закону".
sena_2008atp
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Повідомлення Додано: Вів 23 лис, 2021 17:23

А не хотят увеличить ответственность за нанесение телесных повреждений? Потому как сейчас биться на кулаках считается делом доблести... Подготовленный человек даже слегка подготовленный но обладая природными данными может с одного удара кого угодно убить... В общем вопросы вопросы вопросы... Когда будет свет в конце тунелля...
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Повідомлення Додано: Вів 23 лис, 2021 17:36

  livs375 написав:Насчёт средней скорости от первой до второй камеры содрали у северного соседа,там такое любят,вот что нибудь путнее взять это не для нас, а то что может облегчить наши карманы всегда пожалуйста...

Як два роки тому знов з'явлися засади у кущах з радарами, так і сидять кожен день. Бабло косять жменями. "Соупадєніє ? Нє думаю" (с)
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Повідомлення Додано: Вів 23 лис, 2021 21:29

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Повідомлення Додано: Вів 23 лис, 2021 22:00

отличные инициативы, полностью поддерживаю все ужесточения но с приметкой, если это нарушение совершило должностное лицо/гослужащий/депутат/милиционер все санкции для него умножаются на 10... пусто показывают примеры как надо соблюдать законы и начинают с себя, ну а потом с народа требуют.
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Повідомлення Додано: Сер 24 лис, 2021 10:12

  panzershreck1921 написав:Полный бред. Особенно законопроект о поощрении стукачества.
Ментов просто заспамят видосами, по которым невозможно установить вину, при этом оспариваться такие штрафы будут на раз.
И что делать с сертификацией средств фиксации нарушений? Каждый смартфон сертифицировать будете?

О АУЕшники подтянулись :lol: -- а ты не нарушай -- и спи спокойно.

Зачем сертифицировать ? -- достаточно убрать из закона это странное требование.
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