У МВС готують пакет законопроектів, які посилять відповідальність за порушення безпеки на дорогах.
Дивися повний текст У МВС готують законопроекти про посилення відповідальності за порушення ПДР.
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Додано: Вів 23 лис, 2021 16:24
У МВС готують законопроекти про посилення...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У МВС готують законопроекти про посилення відповідальності за порушення ПДР.
Додано: Вів 23 лис, 2021 16:24
О каких реальных позитивных изменениях в безопасности движения можно говорить,если "новому" министру советует чиновник,который "помогал" бывшему руководителю мвс?Старая команда была "заточена" только на укрепление коррупционной вертикали,с чем они справились на отлично,увеличив всевозможные негативные показатели.Такой советник может только подсказать,как воровать "по закону".
Додано: Вів 23 лис, 2021 17:23
А не хотят увеличить ответственность за нанесение телесных повреждений? Потому как сейчас биться на кулаках считается делом доблести... Подготовленный человек даже слегка подготовленный но обладая природными данными может с одного удара кого угодно убить... В общем вопросы вопросы вопросы... Когда будет свет в конце тунелля...
Додано: Вів 23 лис, 2021 17:36
Як два роки тому знов з'явлися засади у кущах з радарами, так і сидять кожен день. Бабло косять жменями. "Соупадєніє ? Нє думаю" (с)
Додано: Вів 23 лис, 2021 22:00
отличные инициативы, полностью поддерживаю все ужесточения но с приметкой, если это нарушение совершило должностное лицо/гослужащий/депутат/милиционер все санкции для него умножаются на 10... пусто показывают примеры как надо соблюдать законы и начинают с себя, ну а потом с народа требуют.
Додано: Сер 24 лис, 2021 10:12
О АУЕшники подтянулись -- а ты не нарушай -- и спи спокойно.
Зачем сертифицировать ? -- достаточно убрать из закона это странное требование.
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