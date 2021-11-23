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Що буде з гривнею після траншу МВФ: експерт спрогнозував...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 23 лис, 2021 18:02
Пропонуємо до обговорення:
На українську національну валюту чекає нове ослаблення - цьому сприятиме вихід нерезидентів з ОВДП.
Дивися повний текст Що буде з гривнею після траншу МВФ: експерт спрогнозував новий курс
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Додано: Вів 23 лис, 2021 18:02
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