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У Києві подорожчає таксі:
коли чекати на підвищення...

У Києві подорожчає таксі: коли чекати на підвищення...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Вів 23 лис, 2021 21:04

У Києві подорожчає таксі: коли чекати на підвищення...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомив голова профспілки таксистів у Києві Валентин Голубєв телеканалу Київ.

Дивися повний текст У Києві подорожчає таксі: коли чекати на підвищення тарифів на 40%.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 23 лис, 2021 21:05

Думаю, надо не стесняться и увеличивать на 100%
alter
 
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Повідомлення Додано: Вів 23 лис, 2021 21:39

Просто хотят залесть в карман таксистов, никакой лирики. Жлобы.
anton_gms
 
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Повідомлення Додано: Сер 24 лис, 2021 00:56

Таксисты зарабатывают по 30 тыс. Куда им еще?
alex7k
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Повідомлення Додано: Сер 24 лис, 2021 09:21

Из этих 30 - 9-10 уходит только на топливо. Мойка, уборка, шины на сезон, ТО - ещё 2-3 в месяц. В лучше случае 20 чистыми в месяц и выйдет. Плюс риск ДТП - железо и здоровье. и не нормированный рабочий день, большая часть которого по пробкам.
Так что красиво и завистливо смотрится только со стороны.
Omega
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Повідомлення Додано: Сер 24 лис, 2021 11:27

alex7k которые по 15 часов в сутки за рулем находятся? Подорожает только в одном случае, если будет повышенный спрос, а так будут катать практически по цене себестоимости 5 грн/км
барсик
 
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Повідомлення Додано: Сер 24 лис, 2021 11:32

Re: У Києві подорожчає таксі: коли чекати на підвищення...

Не чекай подорожчання. Купи собі таксі та їзди як усі.
akido
 
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Повідомлення Додано: Сер 24 лис, 2021 11:51

Який це матеиатик вирахував, що 4 гривні від 6 гривень становлять 40%. Може, все-таки ціни зросли на 2/3,тобто на 66,6%?
consulaugur
 
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Повідомлення Додано: Сер 24 лис, 2021 12:47

В Тернополі вже давно було 10, зараз 12
bobo
 
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Повідомлення Додано: Сер 24 лис, 2021 13:31

Все современные сервисы уже давно ориентированы на формирование цен на основе спроса-предложения. Есть группа людей, которые ходят ехать, есть другая группа, которая готова их отвести за ту или иную сумму. И есть собственно сервисы-посредники, которые +- регулируют цену таким образом, чтобы численности группы 1 и 2 совпадали. А поскольку они зарабатывают с оборота, то цена будет максимально рыночной.
И всем участникам процесса глубоко наплевать на результаты последних выборов и сложное финансовое положение трудящихся, как с одной стороны, так и с другой.
Пост-совку это вероятно сложно понять, но уже нет этого "они поднимают цены". (Вот сидят какие-то злодеи и решают, а давайте с 1-го числа +50% !)
Nickoss1
 
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