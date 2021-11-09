В Україні планують запустити новий цифровий сервіс, що зможе визначати страховий поліс.
Дивися повний текст Як поліція проводитиме перевірки страхового поліса без зупинки авто.
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Додано: Вів 23 лис, 2021 22:21
Як поліція проводитиме перевірки страхового поліса без...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Як поліція проводитиме перевірки страхового поліса без зупинки авто.
Додано: Вів 23 лис, 2021 22:21
А что они типа раньше не могли проверять в движении ? У них своя левая база в которой они отмечают всё и на основании которой выписывают тебе новые штрафы....тоже еще нововведение... Официальный портал говорит что у тебя нет штрафов А у них в базе почему-то есть штрафы... Потом ты идёшь оплачивать и получается оплачиваешь не официальный штраф которого нет а тот произвол что у них...
Додано: Сер 24 лис, 2021 10:14
[quote="5341234:softfavorite"]А что они типа раньше не могли проверять в движении ? У них своя левая база в которой они отмечают всё ...[/quote]
Раньше не могли: в ихней левой базе информации о страховках не было. Теперь будет
Додано: Сер 24 лис, 2021 21:19
Оплачивать штраф которрого нет это надоуметь.
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