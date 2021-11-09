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Як поліція проводитиме перевірки
страхового поліса без...

Як поліція проводитиме перевірки страхового поліса без...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 23 лис, 2021 22:21

Як поліція проводитиме перевірки страхового поліса без...

Пропонуємо до обговорення:
В Україні планують запустити новий цифровий сервіс, що зможе визначати страховий поліс.

Дивися повний текст Як поліція проводитиме перевірки страхового поліса без зупинки авто.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 23 лис, 2021 22:21

А что они типа раньше не могли проверять в движении ? У них своя левая база в которой они отмечают всё и на основании которой выписывают тебе новые штрафы....тоже еще нововведение... Официальный портал говорит что у тебя нет штрафов А у них в базе почему-то есть штрафы... Потом ты идёшь оплачивать и получается оплачиваешь не официальный штраф которого нет а тот произвол что у них...
softfavorite
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Повідомлення Додано: Сер 24 лис, 2021 10:14

[quote="5341234:softfavorite"]А что они типа раньше не могли проверять в движении ? У них своя левая база в которой они отмечают всё ...[/quote]
Раньше не могли: в ихней левой базе информации о страховках не было. Теперь будет :lol:
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Сер 24 лис, 2021 21:19

  softfavorite написав:А что они типа раньше не могли проверять в движении ? У них своя левая база в которой они отмечают всё и на основании которой выписывают тебе новые штрафы....тоже еще нововведение... Официальный портал говорит что у тебя нет штрафов А у них в базе почему-то есть штрафы... Потом ты идёшь оплачивать и получается оплачиваешь не официальный штраф которого нет а тот произвол что у них...


Оплачивать штраф которрого нет это надоуметь. :mrgreen:
Ratatui
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