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Цьогоріч план доходів бюджету
перевиконали на 29...

Цьогоріч план доходів бюджету перевиконали на 29...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 24 лис, 2021 11:13

Цьогоріч план доходів бюджету перевиконали на 29...

Пропонуємо до обговорення:
У січні - вересні 2021 року план доходів загального фонду державного бюджету перевиконано на 29 млрд грн.

Дивися повний текст Цьогоріч план доходів бюджету перевиконали на 29 мільярдів гривень — Рахункова палата.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 24 лис, 2021 11:13

так добре всі працюють?
5kopiyok
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Модератори: Ірина_, Модератор

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