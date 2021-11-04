У січні - вересні 2021 року план доходів загального фонду державного бюджету перевиконано на 29 млрд грн.
Дивися повний текст Цьогоріч план доходів бюджету перевиконали на 29 мільярдів гривень — Рахункова палата.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 24 лис, 2021 11:13
Цьогоріч план доходів бюджету перевиконали на 29...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Цьогоріч план доходів бюджету перевиконали на 29 мільярдів гривень — Рахункова палата.
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 15 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор
|