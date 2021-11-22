Київська прокуратура через суд вимагає стягнути 183 млн грн із підрядника будівництва гілки метро до житлового масиву Виноградар.
Дивися повний текст Підрядника метро у Києві викрили у фінансовій афері.
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Додано: Сер 24 лис, 2021 14:09
Підрядника метро у Києві викрили у фінансовій афері
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Дивися повний текст Підрядника метро у Києві викрили у фінансовій афері.
Додано: Сер 24 лис, 2021 14:09
А навіщо метро будувати якщо грошики і так капають? )
Кличко не хоче пояснити, чому за найкращого мера не побудовано ні однієї станції метро, ні однієї транспортної розвязки?
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