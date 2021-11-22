RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Підрядника метро у Києві
викрили у фінансовій афері

Підрядника метро у Києві викрили у фінансовій афері
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 24 лис, 2021 14:09

Підрядника метро у Києві викрили у фінансовій афері

Пропонуємо до обговорення:
Київська прокуратура через суд вимагає стягнути 183 млн грн із підрядника будівництва гілки метро до житлового масиву Виноградар.

Дивися повний текст Підрядника метро у Києві викрили у фінансовій афері.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 96363
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 140 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 24 лис, 2021 14:09

А навіщо метро будувати якщо грошики і так капають? )
Кличко не хоче пояснити, чому за найкращого мера не побудовано ні однієї станції метро, ні однієї транспортної розвязки?
unicdima
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2087
З нами з: 10.06.19
Подякував: 87 раз.
Подякували: 160 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 7 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
У Києві подорожчає таксі: коли чекати на підвищення...
R2 » Вів 23 лис, 2021 21:04
9 316
Переглянути останнє повідомлення
Сер 24 лис, 2021 13:31
Nickoss1
Ще одного юного програміста викрили у створенні фейкової...
R2 » Пон 22 лис, 2021 22:47
1 130
Переглянути останнє повідомлення
Пон 22 лис, 2021 22:47
Igorten
Укрпошта обрала підрядника для будівництва сортувального...
R2 » П'ят 19 лис, 2021 13:57
2 194
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 19 лис, 2021 14:54
livs375

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.