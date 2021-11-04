Кабінет Міністрів пропонує Верховній Раді ввести штрафи за повторні порушення у сферах електроенергетики та теплопостачання.
Дивися повний текст Уряд пропонує ввести штрафи за повторні порушення у сферах електроенергетики та теплопостачання.
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Додано: Сер 24 лис, 2021 17:37
Уряд пропонує ввести штрафи за повторні порушення у...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Уряд пропонує ввести штрафи за повторні порушення у сферах електроенергетики та теплопостачання.
Додано: Сер 24 лис, 2021 17:38
С адекватностью в Правительстве явные проблемы: штраф 17 тыс. грн. за отсутствие у человека документов на улице.
И штраф (170-340 грн). за повторное нарушение в течение года в технической эксплуатации электростанций и сетей, теплогенерирующих установок, повторное нарушение режима теплоснабжения .
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