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Уряд пропонує ввести штрафи
за повторні порушення у...

Уряд пропонує ввести штрафи за повторні порушення у...
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Повідомлення Додано: Сер 24 лис, 2021 17:37

Уряд пропонує ввести штрафи за повторні порушення у...

Пропонуємо до обговорення:
Кабінет Міністрів пропонує Верховній Раді ввести штрафи за повторні порушення у сферах електроенергетики та теплопостачання.

Дивися повний текст Уряд пропонує ввести штрафи за повторні порушення у сферах електроенергетики та теплопостачання.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 24 лис, 2021 17:38

С адекватностью в Правительстве явные проблемы: штраф 17 тыс. грн. за отсутствие у человека документов на улице.
И штраф (170-340 грн). за повторное нарушение в течение года в технической эксплуатации электростанций и сетей, теплогенерирующих установок, повторное нарушение режима теплоснабжения .
zloy_ukr
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