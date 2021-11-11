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Що станеться з доларом
наприкінці 2022 року: прогноз...

Що станеться з доларом наприкінці 2022 року: прогноз...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 24 лис, 2021 17:46

Що станеться з доларом наприкінці 2022 року: прогноз...

Пропонуємо до обговорення:
До кінця 2022 року долар в парах з основними валютами зміцниться.

Дивися повний текст Що станеться з доларом наприкінці 2022 року: прогноз JPMorgan.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 24 лис, 2021 17:46

Тут всем плевать на доллар в конце 2022 года, тут бы выжить в целом в конце 21 и начале 22.
При таких бездарей во власти, скоро уже доллар будет сниться большей части населения и некоторым в гроб он уже будет вообще плевать на все.
swsashadow
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Модератори: Ірина_, Модератор

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