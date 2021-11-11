До кінця 2022 року долар в парах з основними валютами зміцниться.
Дивися повний текст Що станеться з доларом наприкінці 2022 року: прогноз JPMorgan.
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Додано: Сер 24 лис, 2021 17:46
Що станеться з доларом наприкінці 2022 року: прогноз...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Що станеться з доларом наприкінці 2022 року: прогноз JPMorgan.
Додано: Сер 24 лис, 2021 17:46
Тут всем плевать на доллар в конце 2022 года, тут бы выжить в целом в конце 21 и начале 22.
При таких бездарей во власти, скоро уже доллар будет сниться большей части населения и некоторым в гроб он уже будет вообще плевать на все.
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