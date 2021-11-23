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Україна зміцнює кордон із
Білоруссю: виділено 175 млн...

Україна зміцнює кордон із Білоруссю: виділено 175 млн...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 24 лис, 2021 21:08

Україна зміцнює кордон із Білоруссю: виділено 175 млн...

Пропонуємо до обговорення:
У зв'язку з надзвичайною ситуацією соціального характеру на українсько-білоруському кордоні Кабмін виділив 175 млн. гривень МВС для врегулювання ситуації.

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