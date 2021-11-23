У зв'язку з надзвичайною ситуацією соціального характеру на українсько-білоруському кордоні Кабмін виділив 175 млн. гривень МВС для врегулювання ситуації.
Дивися повний текст Україна зміцнює кордон із Білоруссю: виділено 175 млн гривень.
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Додано: Сер 24 лис, 2021 21:08
Україна зміцнює кордон із Білоруссю: виділено 175 млн...
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Дивися повний текст Україна зміцнює кордон із Білоруссю: виділено 175 млн гривень.
Додано: Сер 24 лис, 2021 21:08
Выделение денег не означает их целевого использования(в нашем государстве)
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