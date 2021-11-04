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Morgan Stanley прогнозує
помітне зміцнення гривні

Morgan Stanley прогнозує помітне зміцнення гривні
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Сер 24 лис, 2021 21:23

Morgan Stanley прогнозує помітне зміцнення гривні

Пропонуємо до обговорення:
На думку авторів прогнозу, НБУ на найближчому засіданні комітету монетарної політики 9 грудня підвищить ставку до 9%.

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R2
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Повідомлення Додано: Сер 24 лис, 2021 23:04

Re: Morgan Stanley прогнозує помітне зміцнення гривні

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GALeon
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Модератори: Ірина_, Модератор

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