На думку авторів прогнозу, НБУ на найближчому засіданні комітету монетарної політики 9 грудня підвищить ставку до 9%.
Дивися повний текст Morgan Stanley прогнозує помітне зміцнення гривні.
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Додано: Сер 24 лис, 2021 21:23
Morgan Stanley прогнозує помітне зміцнення гривні
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Morgan Stanley прогнозує помітне зміцнення гривні.
Додано: Сер 24 лис, 2021 23:04
Re: Morgan Stanley прогнозує помітне зміцнення гривні
Уже заметили 27.0
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